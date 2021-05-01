Başkentte tam kapanma döneminin ikinci gününde denetimler sürüyor - Son Dakika

Başkentte araç yoğunluğunun düne göre nispeten az olmasına rağmen polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarının bazılarında zaman zaman araç kuyrukları meydana geldi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi sürüyor.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekiplerinin denetim faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.

Kentin özellikle işlek yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polisler, vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadığına ilişkin denetim yaptı.

Kontroller sırasında bazı noktalarda zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Kent genelinde araç yoğunluğunun düne göre nispeten az olduğu, şehrin merkezi noktalarından Ulus Meydanı'nda ise az sayıda kişi bulunduğu görüldü.

Öte yandan, bir vatandaş, Ulus Meydanı'ndaki güvercinleri besledi.