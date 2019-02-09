Başkentte "Tanzim Satış Noktaları" Kuruldu

Ankara
Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.
İlk etapta, Abdi İpekçi
Parkı, Kızılay
15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus
Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye
Meydanı, Hasköy
Cemre Parkı, Keçiören
Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar
Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi
karşısı, Sincan
Lale Meydanı, Mamak
Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle
Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi
karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
"Halk sebze" 15 noktada daha kurulacak.
Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor.
Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların pazartesiden itibaren başlayacağı öğrenildi.