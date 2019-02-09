Son Dakika Haberleri: Başkentte 'tanzim satış noktaları' kuruldu

Başkentte 'tanzim satış noktaları' kuruldu

35 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak.

Başkentte 'tanzim satış noktaları' kuruldu, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:35 

Ankara, Ekonomi
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