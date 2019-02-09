Başkentte 'tanzim satış noktaları' kuruldu
35 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak.
Ankara
Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında pazartesiden itibaren ürünler satılmaya başlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:35
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