Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon

6 saat önce

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir çetenin, yasa dışı yollardan temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

Zanlıların, bu yoldan haksız kazanç elde etmelerinin engellenmesi ve tarihi eserlerin koruma altına alınması amacıyla Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ü, K.Ü, S.K. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve mermer taşından yapılmış 14 heykel ele geçirildi.

Helenistik, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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