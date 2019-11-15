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Başkentte tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 kişinin tarihi eserleri piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaştı.
Çankaya'nın Cebeci Mahallesi'nde yapılan operasyonda, şüpheli H.T.Y ve Y.L. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyonda ele geçirilen bir tarihi eser de müze müdürlüğüne teslim edildi.
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