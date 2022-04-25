Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 yıllık tablo ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 yıllık tablo ele geçirildi

25.04.2022 16:59
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 yıllık tablo ele geçirildi

Başkentte tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser, ateşli silah ve tarihi eser kaçakçılığında kullanılan materyal ele geçirildi.

Başkentte tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser, ateşli silah ve tarihi eser kaçakçılığında kullanılan materyal ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 500 yıllık olan 2 adet tablo, değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık 2 adet İbranice el yazması, 2 adet eski döneme ait kama, 1 adet el dedektörü, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ele geçirilen tarihi eserler değerlendirmek üzere Ankara Etnografya Müzesine teslim edildi ve H.Y. hakkında işlem başlatıldı. - ANKARA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 500 yıllık tablo ele geçirildi - Son Dakika


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