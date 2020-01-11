Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.E'nin Çayırhan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada 27 bronz sikke, 3 toprak çömlek, 33 muhtelif taş ve 43 muhtelif metal obje ile iki metal arama dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.