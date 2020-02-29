Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A'nın tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A, K.A, İ.Ç, F.D. ve M.D'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda çeşitli dönemlere ait 150 tarihi obje, 470 sikke, 3 madeni heykel ve erkek figürünün yer aldığı bez dokuma ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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