Başkentte Tarihi Hamamönü'nde Yangın
44 dakika önce
Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.
Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı. Altındağ
ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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