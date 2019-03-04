Son Dakika Haberleri: Başkentte Tarihi Hamamönü'nde Yangın

Başkentte Tarihi Hamamönü'nde Yangın

44 dakika önce

Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Başkentte Tarihi Hamamönü'nde Yangın, System.String[]
Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Altındağ, Güncel
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