Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

09.09.2022 13:08
Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Başkentte tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile yargılandığı davaya başlandı.

Başkentte tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile yargılandığı davaya başlandı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasını ardından Mahkeme Başkanı sanığa savunması için söz verdi.

Sanık Koyuncu, olay günü, en küçük çocuğunu DNA testi yaptırmak için eşinden habersiz hastaneye götürmek istediği sırada tartışma çıktığını, eşinin de bu esnada polisi aradığını anlattı.

Koyuncu, "Ben de 'Polis gelsin, polisle beraber çocuğu teste götüreceğim' dedim. Bunun üzerine polisi arayarak şikayetini geri çekti ama telefondaki görevli, 'güvenliğiniz tehlikede olabilir, polis gelince şikayetinizi geri çekin' dedi. Polis gelince de Funda, 'imdat' diye bağırmaya başladı." şeklinde savunma yaptı.

Maktulün kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Koyuncu, "Bu sırada, 'Demek çocuğa test yaptıracaksın, elin çocuğuna nasıl 2 sene babalık yaptırdım sana' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybettim, ne bıçak gördüm ne de çocuk. Yaşananlardan pişmanım." ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 7 Ocak'ta Keçiören Şenlik Mahallesi'nde Recep Koyuncu eşi Funda Korkmaz ile tartıştı.

Koyuncu, evde çocuklarının bulunduğu sırada eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede, Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Recep Koyuncu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: Eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement