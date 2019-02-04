Son Dakika Haberleri: Başkentte Tefeci Operasyonu

Başkentte Tefeci Operasyonu

42 dakika önce

Başkentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği iddia edilen tefeci yakalandı.

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Başkentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği iddia edilen tefeci yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdiği öne sürülen O.P'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.P'nin iş yerinde ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, "sallama" tabir edilen kesici alet ve satır ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, yüksek faizle verdiği borcu ödeyen vatandaşlara senetlerini yine de iade etmediği ve 10 kat faiz talep ettiği vermeyenler hakkında elindeki açık senetleri işleme koyarak icra takibi başlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:15 Kaynak: AA

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