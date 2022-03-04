Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon

04.03.2022 10:55

Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tefecilik yapan 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tefecilik yapan 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; Ankara Nallıhan ilçesinde Tefecilik yapan 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Operasyon kapsamında Nallıhan İlçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait 14 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak para verdikleri boş senet imzalattıkları borcunu ödememekte zorluk çeken ve geciktiren vatandaşları senetleri istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdikleri, bazı vatandaşlara tehdit ve hakarette bulundukları,İlçenin halkının huzurunu kaçırdıkları tespit edildi.

Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon
Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon
Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon

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Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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