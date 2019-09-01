Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor
1 saat önce
EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.
EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:59
İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı? Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı