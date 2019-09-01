Son Dakika Haberleri: Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor
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Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor

1 saat önce

EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.

Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor, System.String[]

EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:59 
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