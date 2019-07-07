Son Dakika Haberleri: Başkentte teleferik hattında bakım çalışması
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Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

1 saat önce

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Başkentte teleferik hattında bakım çalışması, System.String[]
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 ve 4'üncü istasyonları, planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek.
Teleferik hattının bakımları, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca, 8 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek.
Teleferik hattının 1 ve 3'üncü istasyonları arasında hizmet verilmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları boyunca yolcuların ulaşımını EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:36 Kaynak: AA
Yenimahalle, Ankara, Güncel
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