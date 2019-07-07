Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

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Güneş, Sirius yıldızı ile kavuşuyor! Şans kapınızı çalıyor

Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp

ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var