Son Dakika Haberleri: Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
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Başkentte temizlik seferberliği sürüyor

1 saat önce

Yaptığı peyzaj çalışmalarıyla şehrin dört bir yanını güzelleştiren ANFA, şimdi de tertemiz bir Başkent için kolları sıvadı.

Başkentte temizlik seferberliği sürüyor, System.String[]
Yaptığı peyzaj çalışmalarıyla şehrin dört bir yanını güzelleştiren ANFA, şimdi de tertemiz bir Başkent için kolları sıvadı.

Süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, park ve bahçelerin düzenlenmesi, bakımı ve onarımı gibi alanlarda faaliyet göstererek şehrin estetiğini daha güzel hale getiren ANFA, park ve rekreasyon alanlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerin de bakım ve temizliğini yürütüyor.

Çevre düzenlemesi ve halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalar uzman teknik personel denetiminde gerçekleştiriliyor. Dikilen ağaçların ve çiçeklerin bakımını yapan ekipler etrafındaki yabani otların temizliğini de yaparak bitkilerin daha elverişli ve sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlıyor.

Anıtkabir çevresinde ve Seymenler Parkında temizlik çalışmaları

Anıtkabir'i çevreleyen duvarları ve kaldırımları temizleyen ekipler, çiçeklik alanları düzenleyerek bakım ve temizlik çalışması yaptı. Aynı zamanda Ankaralıların yürüyüş yolu olan Anıtkabir çevresi, ANFA temizlik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonrası Başkent'e yakışır bir hale getirildi.

Ankaralı vatandaşların akın ettiği Seğmenler Parkında da yeşil alanların temizliği ve bakımını gerçekleştiren ekipler, çevreyi kirleten atıkları ve çöpleri temizledi. Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetlerine şehrin farklı noktalarında da devam ediyor.

Halk sağlığı ve rahatı için önlem alınıyor

Bakımsız alanlarda haşerelerin daha kolay ürediğini ifade eden yetkililer, gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarıyla halk sağlığını ve rahatını olumsuz etkileyecek durumların da önüne geçtiklerini kaydetti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
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