Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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