Başkentte terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenenlere yönelik operasyon - Son Dakika

Başkentte terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenenlere yönelik operasyon

Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 15 yabancı uyruklu tespit edildi. Kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8 Iraklı ve bir Suriyeli "yabancı terörist savaşçı" kapsamında işlem yapılmak üzere yakalandı. Zanlıların kaldıkları yerlerde ele geçirilen dijital materyalin siber uzmanlarca yapılan incelemesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı