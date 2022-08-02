Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve örgütün dijital haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 8 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte FETÖ operasyonu: 'ByLock' kullandığı tespit edilen 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

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