Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon
47 dakika önce
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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