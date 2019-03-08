Son Dakika Haberleri: Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

47 dakika önce

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Ankara, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı Mansur Yavaş "2 Anket Yaptırdım" Deyip Sonuçları Açıkladı

PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]