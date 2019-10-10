Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti
13 dakika önce
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.
Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Bilkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen motorlu kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi geldiği istikametten geri döndü. O anlar motosikletinde maddi hasar meydana gelen kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
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