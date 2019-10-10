Son Dakika Haberleri: Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti
Son Dakika 3. Sayfa Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti

Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti

13 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.

Başkentte ters yönde kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ters yönden ilerlerken kaza yapan sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.


Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Bilkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşısından gelen motorlu kuryeye çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi geldiği istikametten geri döndü. O anlar motosikletinde maddi hasar meydana gelen kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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