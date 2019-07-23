Son Dakika Haberleri: Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

40 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan Vatan Caddesi Pençeli Sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 06 EZ 84 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla 06 T 52 26 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:47 Kaynak: İHA
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