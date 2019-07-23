Başkentte ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:47 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan Vatan Caddesi
Pençeli Sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 06 EZ 84 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla 06 T 52 26 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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