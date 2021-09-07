Başkentte ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da ticari taksi ile kavşağı dönmeye çalışan otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, taksideki bir yolcu hafif yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Olgunlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun aşağı tarafından gelen 06 T 6464 plakalı taksi, kavşağı dönen 34 EEB 777 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken taksideki bir yolcunun hafif yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA