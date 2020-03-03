Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

45 dakika önce

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı tırın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine tırın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı tır, park halindeki tıra arkadan çaptı.

Kazada, tırın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer tırın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Etimesgut, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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