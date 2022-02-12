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Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12.02.2022 16:17
Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ankara'da bir sürücü aracıyla seyir halindeyken geçmek istediği tıra çarptı.

Ankara'da bir sürücü aracıyla seyir halindeyken geçmek istediği tıra çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen araçtan 2 yaralı çıktı.

Kaza, Polatlı ilçesinin Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan ve henüz ismi belli olmayan 06 BIM 677 plakalı aracın sürücüsü önünde giden tırı geçmek için manevra yaptı. Yaptığı manevranın etkisiyle aracının kontrolünü kaybeden sürücü geçmek istediği tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atıp metrelerce sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Polatlı, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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