Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak - Son Dakika

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Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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