Başkentte trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye istikametinden Kızılay yönüne giden Osman Akbaş'ın kullandığı 06 T 3960 plakalı taksi, yolun karşı şeridine geçmeye çalışan Faruk Gel'e (60) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 15 metre ileri savrulan Gel, ağır yaralandı. Gel, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken taksi sürücüsü Akbaş gözaltına alındı.

Çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaralandı

Yenimahalle Demetevler'de 122. Cadde'den 408. Cadde yönüne giden Coşkun Duyar'ın kullandığı 06 GB 0107 plakalı otomobil, kavşakta Ayhan Akkuş yönetimindeki 06 ACE 558 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç, refüjdeki trafik lambası direğini devirerek yan yattı.

Kazada araç sürücüsü Akkuş hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Duyar'ın alkollü olduğu belirlendi.