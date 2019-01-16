Başkentte Trafik Kazaları
1 saat önce
Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Keçiören
ve Çankaya
ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören'de Ahmet Tıraşlı'nın kullandığı 19 FB 864 plakalı pikap Fahrettin Altay
Caddesi yol ayrımında yön levhası direğinin bulunduğu beton bariyere çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrilirken araç sürücüsü Tıraşlı ile araçta bulunan Ebru Işık yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında ise Çetin Emeç
Bulvarı'ndan Dikmen
yönüne giden Yusuf Alkınoğlu idaresindeki 34 SB 4711 plakalı otomobil 70. Gün Altgeçidi girişinde yön levhası direğine çarptı.
Kazada yaralanan Alkınoğlu ambulansla Ufuk Üniversitesi
Dr. Rıdvan Ege
Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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