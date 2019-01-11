Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Başkentte Trafik Kazaları: 2 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Başkentte Trafik Kazaları: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden C.Ş'nin kullandığı 06 KB 4338 plakalı otomobil, Çukurambar yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan C.Ş, ters dönen otomobilden güçlükle çıktı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu C.Ş, ambulansla Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köprünün korkuluklarına çarparak boş araziye düştü

Altındağ'da ise Talatpaşa Bulvarı'ndan Kızılay'a giden M.S. idaresindeki 06 T 5578 plakalı taksi, Opera Köprüsü'nden Atatürk Bulvarı'na dönen yol ayrımında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Köprünün korkuluklarına çarpan taksi daha sonra araziye düşerek yuvarlandı.

Kaza sonrası yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan M.S, hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı ancak M.S. sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Çankaya, Kızılay, Ankara, 3. Sayfa
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