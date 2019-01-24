Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı

32 dakika önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı GİMAT köprüsü altından çevre yolu istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 06 GE 6414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü bagajdan çıkardı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü kaldırımdaki kadına çarptı

Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde Erdem K. idaresindeki 54 YT 459 plakalı motosiklet, taksiden inip evine girmek üzere olan kaldırımdaki yabancı uyruklu Victoria V'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Erdem K. ile Victoria V'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Motosiklet, Ankara, Güncel
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