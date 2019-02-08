Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Altındağ Battal Gazi Mahallesine bağlı Orhan Kemal Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 06 C 4612 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki otobüs durağına girerek durdu.

Kazada araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.K. yönetimindeki 06 ZRP 52 plakalı otomobil Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü önünde yol temizlik çalışması yapan belediye aracına arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 06:51:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]