Başkentte Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Ankara'da aynı yerde 15 dakika arayla meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'da aynı yerde 15 dakika arayla meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Çankaya Cemal Gürsel Caddesi'nde S.G. idaresindeki 38 JB 434 plakalı otomobil, Dikimevi istikametinden gelen Hasan Kuzucan kontrolündeki 06 EY 3860 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kuzucan ile motosikletin arkasında oturan Oğuzkaan Derdimli yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Aynı yerde ikinci kaza



Bu kazadan yaklaşık 15 dakika sonra Dikimevi istikametinden gelen M.K'nin kullandığı 06 T 3676 plakalı ticari taksi park halinde bulunan 06 BIJ 581 plakalı araca çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle takla atan taksi aynı istikamette seyir halinde olan 06 FRT 83 plakalı otomobilin üzerine düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.



Kazada yaralanan ticari taksi sürücü M.K. ambulansla hastaneye götürüldü.



Kazalara karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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