Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Başkentte Trafik Kazaları: 6 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndan Kayaş istikametinde seyreden Eray Y. idaresindeki 72 DY 937 plakalı otomobil Nuh Naci C. kontrolündeki 06 HYD 06 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 72 DY 937 plakalı otomobilin sürücüsü Eray Y. ve araçta bulunan Sedanur V, Zehra Ç, Rüveyda M. ile Rana D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı'ndan Kayaş istikametinde trafik akışı iki şeritten kontrollü sağlandı.

Hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil aydınlatma direğini devirdi

Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi 2369. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GC 4296 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.

Kazadan, araç sürücüsü yara almadan kurtulurken yolcu U.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

Yola devrilen aydınlatma direği de elektrik bakım ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:22 Kaynak: AA

19 Mayıs, Ankara, 3. Sayfa
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