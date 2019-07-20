Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Ankara'nın Pursaklar İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden, Seyit Kılıç idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ç. kontrolündeki 35 KB 2527 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü Kılıç, yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Kılıç'ın cenazesi, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'ndan havalimanı istikametindeki trafikte bir süre aksama oldu.
Hurdaya dönen kamyonet olay yerinden vinçle alındı.
Tır şoförü Ö.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Pursaklar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok FETÖ'den gözaltına alınan havacı askerlerden 8'i itirafçı oldu Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 09:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]