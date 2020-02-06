Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus'a seyreden Hasan Doğan idaresindeki 06 LZK 38 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden iki otomobile çarptı.

Kazanın ardından aracından inen Doğan'a, bu sırada yoldan geçen Doruk T. yönetimindeki 06 AGD 657 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Doğan'ın cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Doruk T, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle araç trafiğinin aksadığı güzergah, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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