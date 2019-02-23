Başkentte Trafik Kazası: 1 Yaralı
5 dakika önce
Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Ergöz yönetimindeki 05 RC 944 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'ndan Konya yolu istikametinde seyrederken kontrolünü kaybedip yön levhasının direğine çarptı.
Kazada sürücü Ergöz yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Ergöz, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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