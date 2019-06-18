Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
33 dakika önce
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:30 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı
'ndan Ayrancı
istikametine seyir halinde olan Tuncay Kaya
idaresindeki 06 4004 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis
ekipleri geldi.
Kazada yaralanan Kaya, İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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