Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

50 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İhsan Doğramacı Bulvarı'ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde İsmail T. yönetimindeki 06 GC 3969 plakalı araç, refüje çarptı.
İsmail T'nin araçta sıkışması üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen İsmail T, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: AA
İtfaiye, Çankaya, Ankara, Güncel
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