Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
50 dakika önce
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: AA
'nın Çankaya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhsan Doğramacı
Bulvarı'ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde İsmail T. yönetimindeki 06 GC 3969 plakalı araç, refüje çarptı.
İsmail T'nin araçta sıkışması üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri araçta sıkışan sürücüyü 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen İsmail T, Bilkent Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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