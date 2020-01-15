Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

12 dakika önce

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nden Kızılay'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İzzet Mercan idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

06 BJD 563 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan yaralıyı bir süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

İstanbul Caddesi, Altındağ, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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