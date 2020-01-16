Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan yaralıyı bir süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi 'nden Kızılay 'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İzzet Mercan idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

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Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı