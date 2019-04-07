Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazası: 11 Yaralı

Başkentte Trafik Kazası: 11 Yaralı

42 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Başkentte Trafik Kazası: 11 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan Nurettin S. yönetimindeki 34 FN 0228 plakalı midibüs, D-140 kara yolu Çayırhan Mahallesi Kızılbayır mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:29 Kaynak: AA

Nallıhan, Ankara, Güncel
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