Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 2 ölü
Son Dakika Güncel Başkentte trafik kazası: 2 ölü

Başkentte trafik kazası: 2 ölü

6 saat önce

Ankara'da otomobilin patlayan lastiğini değiştiren iki kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'da otomobilin patlayan lastiğini değiştiren iki kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'nın Emek Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Berat Yılmaz idaresindeki 06 FK 5341 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Yılmaz ile otomobildeki Metehan Güzel'e (23), yol kenarında patlayan lastiği değiştirmeye çalışırken, aynı istikamette giden ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ile Güzel yaklaşık 50 metre yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde Yılmaz ile Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, Yılmaz ile Güzel'e çarpan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Emek Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine trafik, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Başkentte trafik kazası: 2 ölü

Emek Mahallesi, Çankaya, Ankara, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:19 Kaynak: AA
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