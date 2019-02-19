Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

31 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin iki ticari taksiye çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin iki ticari taksiye çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ulus'tan Dışkapı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 JB 513 plakalı otomobil, Çankırı Caddesi'nde önce yol kenarında park halinde bulunan 06 T 1060 plakalı taksiye ardından da seyir halindeki Murat Yerlikaya'nın kullandığı 06 T 3644 plakalı taksiye çarptı.

Kaza sonrası park halindeki taksi kaldırımdaki bir ağaca çarparak dururken, diğer taksi karşı şeride savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan iki sürücü çevredekiler tarafından araçlardan çıkarıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçen 06 T 3644 plakalı taksinin sürücüsü Murat Yerlikaya yaralı olarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, başından hafif şekilde yaralanan ve alkollü olduğu öne sürülen 61 JB 513 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan kazayı haber alarak olay yerine gelen araç sürücülerinin yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anına ilişkin çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

Kazaya karışan araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Ulus, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
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