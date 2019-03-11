Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

47 dakika önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine giden Gökhan Yaman'ın (35) kullandığı 06 FJ 1840 plakalı hafif ticari araç Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte Mehmet Salih Aslan yönetimindeki 06 DB 5685 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza sonrası savrulan ve alt geçidin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız (32) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle YHT Alt Geçidi'nin Sıhhiye istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Araç, Ankara, Güncel
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