Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınında Ertan Demir'in kullandığı 06 T 3909 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle taksi refüje çıkarken otomobil de yol kenarına savrularak kaldırımdaki bir ağacı devirdi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü Demir ile otomobilde bulunan Sedat Cimri yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın ardından otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişinin yaya olarak kaçtığını belirledi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Taksinin ilk iş günüydü

Kazada ağır hasar gören taksiye ticari plakanın bugün takıldığı ve sıfır kilometre aracın ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi'nin Yenimahalle istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri yoğun sisin etkili olduğu bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için önlem alırken, araçlar olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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