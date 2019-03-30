Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazası: 3 Yaralı

Başkentte Trafik Kazası: 3 Yaralı

43 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etlik Kasalar Kavşağı'nda Yusuf Görkem idaresindeki SG-386 931 yabancı plakalı otomobil ile Ferhat Baytaş kontrolündeki 06 FS 7113 plakalı araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, sürücüler ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Alaattin Ortaçağ yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar, ambulanstaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Yusuf Görkem, Keçiören, Ankara, Güncel
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