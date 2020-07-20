Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Çankaya ilçesinde iki aracın çarpıştığı, otomobillerden birinin savrularak apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Güneş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AEZ 183 plakalı otomobil ile Okan Kılıç yönetimindeki 06 YA 0264 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki trafik levhalarına vuran 06 YA 0264 plakalı otomobil daha sonra yol kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 06 YA 0264 plakalı araçta bulunan Ali Eren Yurdakul yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.