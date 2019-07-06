Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 4 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte trafik kazası: 4 ölü

19 dakika önce

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 4 ölü, System.String[]
Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, Kulu- Kırıkkale kara yolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Kartal Ay (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Kartal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan sürücü Fatih Süleyman Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Fatih, Bala, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 23:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]