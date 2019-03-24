Son Dakika Haberleri: Başkentte Trafik Kazası: 4 Yaralı

Başkentte Trafik Kazası: 4 Yaralı

24 dakika önce

Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Başkentte Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 34 BMA 226 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Kızılay istikametine giderken kontrolden çıkarak Mevlana Bulvarı'nda S.G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, akaryakıt istasyonuna giren araçtaki Ç.Ş, İ.A, E.K. ve sürücü U.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Kızılay, Çankaya, Güncel
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