Başkentte trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

12 dakika önce

Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale- Samsun çevre yolunda Altındağ- Karapürçek bağlantısı yakınlarında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Karapürçek, Altındağ, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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